Более 48 тысяч орловцев подписались на долговую рассылку

Все больше жителей региона пользуются полезным налоговым сервисом.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, на 1 декабря 2024 года, количество подписчиков на услугу информированию о задолженности в регионе превысило 48,5 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года число таких налогоплательщиков увеличилось в 1,3 раза, или на 11,5 тысячи человек. Напомним, что налоговая служба один раз в квартал информирует подписчиков о наличии у них задолженности по налогам посредством рассылки смс-сообщений и энных писем.

Если задолженности нет, то сообщение попросту не приходит, так что услуга не является навязчивой. Более того, налоговики рассылают сообщения только тем, кто официально дал согласие на это. Подключить услугу можно бесплатно, кстати, пользуются ею не только простые граждане, но и юридические лица. Чтобы оформить услугу, надо заполнить бланк согласия установленного образца. В налоговую службу его можно подать лично, посетив налоговый орган, а также через МФЦ, по почте или через личный кабинет налогоплательщика.

«Оповещение пользователей услуги осуществляется не чаще одного раза в три месяца в случае наличия налоговой задолженности, – подчеркивают в Управлении ФНС. – В тексте сообщения от налогового органа содержится информация о сумме задолженности и ссылка для перехода на страницу сайта ФНС России, где можно получить более подробную информацию о порядке формирования и уплаты долга. Оплата задолженности в сервисе не предусмотрена».

Узнать о наличии задолженности по налогам также можно с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете на портале госуслуг или через мобильные приложения банков и платежные терминалы, а также в налоговом органе или отделении многофункционального центра.

Ранее орловские налоговики сообщили о том, что по состоянию на 1 декабря 2024 года в сравнении с аналогичной датой 2023 года количество должников по налогам в Орловской области снизилось на 19,2 тысячи человек и составило 84,8 тысячи человек. Сумма задолженности физических лиц по имущественным налогам на отчетную дату сократилась на 17,7 миллиона рублей и составила 234,4 миллиона рублей.

ИА «Орелград»