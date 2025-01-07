С частными соцучреждениями проведут индивидуальные консультации

В Орловской области поставщиков социальных услуг научат правильно толковать законы.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области утвердил «Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по виду контроля (надзора): региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания на 2025 год». Подобные документы принимаются ежегодно, они являются частью так называемого риск-ориентированного подхода, благодаря которому сократилось количество проверок. На смену последним пришли профилактические мероприятия.

Каждому соцчреждению присваивается своя категория риска, от которой зависит количество плановых проверок. При низком риске такие проверки вообще не проводятся, акцент делается на информирование и консультирование. По состоянию на 1 декабря 2024 года в рамках осуществления государственного контроля на учете указанного департамента состояло 16 поставщиков социальных услуг.

Все они являются негосударственными, коммерческими и некоммерческими, организациями социального обслуживания. В соответствии с установленными критериями данные организации были отнесены к следующим категориям риска: к категории среднего риска отнесено две организации, к категории низкого риска – 14 организация. Их перечень размещен в свободном доступе на официальном сайте департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Анализ надзора в сфере социального обслуживания в Орловской области по итогам 2024 года показал, что причиной нарушений обязательных требований является «недостаточная правовая грамотность контролируемых лиц». К наиболее значимым рискам в департаменте отнесли несоблюдение обязательных требований в части размещения и обновления информации о поставщиках социальных услуг, несоответствия их сайтов требованиям закона. Также отмечается несоблюдение поставщиками порядка предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой, что может привести к нарушению прав и законных интересов получателей социальных услуг.

Как следует из программы, причиной возникновения таких рисков зачастую является неверное понимание поставщиками социальных услуг обязательных требований законодательства. Например, при расчете среднедушевого дохода могут учитываться доходы, которые не подлежат учету в соответствии с законодательством, или наоборот, не учитываться те доходы, которые учитываться должны. Речь идет, к примеру, о социальных стипендиях, пенсиях государственных гражданских служащих и почетных граждан, компенсациях и выплатах, предусмотренных законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», и иных выплатах.

Поэтому работа департамента в 2025 году будет нацелена на повышение правовой грамотности в вопросах исполнения законодательства в сфере социального обслуживания граждан. Поставщикам социальных услуг будут разъяснять требования законодательства с учетом вносимых в него изменений. Также предусмотрено проведение индивидуальных консультаций с поставщиками социальных услуг.

ИА “Орелград”