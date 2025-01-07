Золотую коллекцию фильмов и мультфильмов покажут в Орле

Показы состоятся в рамках программы сохранения традиционных ценностей.

В Орле стартовала реализация плана мероприятий по реализации «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Он был утвержден постановлением администрации областного центра. План включает в себя 55 мероприятия. Так, на апрель-октябрь 2025 года планированы показы «золотой коллекции» кинофильмов и мультфильмов. Как следует из документа, показы будут организованы «в целях реализация информационной политики, направленной на усиление роли традиционных ценностей в массовом сознании и противодействие распространению деструктивной идеологии».

Ответственным за их проведение назначено управление культуры администрации города Орла, фильмы и мультфильмы будут демонстрироваться на площадках Городского парка культуры и отдыха и Детского парка. Кроме того, предусмотрена организация показа «Золотой коллекции» кинофильмов и мультфильмов в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях города Орла.

Планируется создание Аллеи выдающихся советских военачальников, принимавших непосредственное участие в реализации Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов». Напомним, решение о созданий аллеи в парке Победы поддержали депутаты Орловского горсовета. Также в план включено проведение мероприятий в рамках федерального проекта «Лица дружбы» и в рамках регионального проекта «Диалог со священником», в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном».

В областном центре пройдут мероприятия по увековечиванию памяти событий и участников Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции. В частности, будет продолжена практика присвоения имен улицам и общественным территориям города Орла, установки объектов монументального искусства. В перечень мероприятий включено создание школьных музеев, выставок и арт-пространств, посвященных участникам специальной военной операции, проявившим отвагу, мужество и героизм

Город поддержит выставочные проекты и культурно-просветительские программы, направленные на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и их передачу от поколения к поколению. Интересно, что планируется и проведение мероприятий по «противодействию излишнему использованию иностранной лексики в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства». Параллельно будут проводиться мероприятий по продвижению и укреплению традиционных семейных и культурных ценностей, бережного отношения к материнству и детству. Они будут организованы в День матери, День отца, День семьи, любви и верности, День славянской письменности и культуры и Международный день защиты детей. Не останутся в стороне и традиционные Троицкие хороводы.

ИА “Орелград”