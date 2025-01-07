Центр Орла получит объединенную зону охраны

Эксперты положительно оценили специально разработанный проект.

Эксперты выдали положительное заключение на научно-проектную документацию, а именно на проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения. Все они расположены в центре города Орла. Объединенная охранная зона охватит следующие памятники: «Мемориальный комплекс», 1943 г. (сквер Танкистов, в районе дома № 5 по площади Мира); «Братская могила танкистов, погибших при освобождении г. Орла в 1943 г», 1943 г. (сквер Танкистов, в районе дома № 5 по площади Мира); «Памятный знак «Танк Т-34», установленный в честь танкистов, принимавших участие в освобождении Орла от немецко-фашистских захватчиков», 1943 г. (сквер Танкистов, в районе дома № 5 по площади Мира).

Также в единенную охранную зону попадут: здание гостиницы «Орел», здание совнархоза, жилой дом по площади Мира, 5 и Дом книги. Государственная историко-культурная экспертиза указанной проектной документации была проведена в целях установления соответствия требованиям законодательства установления предложенных границ территорий объединенной зоны охраны, особых режимов использования земель в границах объединенной зоны охраны и требований к градостроительным регламентам.

В процессе экспертизы был проведен сравнительный анализ комплекса данных по всем вышеперечисленным объектам, проведена оценка обоснованности и оптимальности проектных решений на основании комплексных научных исследований, проведены консультации с разработчиками проекта, проведен анализ особенностей градостроительной и природной среды объектов культурного наследия. В результате были скорректированы границы проектируемой объединенной зоны охраны и режимы использования земель в этих границах.

Затем было проведено общественное обсуждение результатов проведенных исследований, а результаты экспертизы теперь оформлены в виде акта, которым установлено соответствие проекта требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений.

Объединенная зона охраны затронет территорию, которая до XX века называлась Ильинской площадью. В 1920-х годах все предметы культового обихода местных церквей, имеющие материальную ценность, были реквизированы, а на самой площади запретили торговать с лотков, мелкие лавочки закрылись. Покровская церковь, стоявшая здесь, закрылась в 1930 году, а в 1948 году ее вместе с часовней взорвали, остатки стен церкви разобрали только в 1958 году. На ее месте в 1962 году по типовому проекту построили здание ЦУМа.

Преображенская церковь действовала до 1929 года, а в апреле 1965 года ее взорвали. Ее барочная колокольня с лучковыми фронтонами по ярусам фасадов была единственным сооружением подобного рода на Орловщине. В настоящее время на месте Преображенской церкви разбит сквер. В 1932 году разобрана была и часовня Александра Невского. В 1920 году Ильинскую площадь переименовали в Первомайскую, а в 1943 году – в сквер Танкистов.

В августе 1943 года здесь прошел траурный митинг и захоронение в братской могиле героев-танкистов, погибших в боях за Орел. В 1963 году почетным гражданином города Орла маршалом Баграмяном и полным кавалером ордена Славы орловцем Бычковым был зажжен Вечный огонь. Мемориальный комплекс был открыт 5 августа 1968 года. Он состоит из братской могилы советских воинов, похороненных в августе 1943 года, и памятника-танка «Т-34» на постаменте с Вечным огнем перед ним. Позади памятника, по обе стороны центральной аллеи, ведущей к братской могиле, сооружены мемориальные стелы.

В 1950-е годы в Орле были построены общественные здания, отразившие художественно-эстетические искания зодчих середины XX века. Они и сейчас составляют самый ценный архитектурный фонд гражданской застройки города. По проекту орловского архитектора Иванова на пересечении улиц Московской и Степана Разина в 1955 году в неоклассическом стиле был возведен Дом книги. Наряду с Домом Тодорова он считается одним из лучших архитектурно-художественных произведений XX века в Орле.

ИА «Орелград»