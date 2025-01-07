Жилищное управление города Орла вновь проверят

Проверку проведет Контрольно-счетная палата города Орла.

Проверка результативности, эффективности и экономности использования бюджетных средств, выделенных МКУ «Жилищное управление города Орла» в 2024 году, включена в план работы городской Контрольно-счетной палаты на 2025 год. Проверяться будут средства, выделенные из муниципального бюджета на проведение текущего ремонта муниципальных квартир, свободных от проживания.

Напомним, это довольно наболевший для города вопрос, который не решается годами. А проверка будет уже не первой. В 2023 году Контрольно-счетная палата проверяла МКУ «Жилищное управление города Орла» и пришла тогда к выводу о том, что учреждение не обладает достоверной информацией о количестве и общей площади принадлежащих ему на праве оперативного управления и сданных внаем муниципальных жилых помещениях.

Не было четкой информации о суммах платы за наем, подлежащей перечислению в бюджет города Орла. КСП отмечала тогда, что учреждением не организован своевременный, достоверный и полный учет муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного, служебного и маневренного жилищного фонда. Указано было и на то, что ЖУ «своевременно и в полном объеме не заключает договоры найма специализированного жилищного фонда, при наличии законных оснований не осуществляет своевременное взыскание задолженности по плате за наем и расторжение договоров найма специализированного жилищного фонда».

Вопрос о муниципальном жилье в конце 2024 года был поднят на заедании профильного комитета Орловского горсовета народных депутатов. Перед нардепами тогда выступила заместитель начальника МКУ «Жилищное управление города Орла» Анжела Дробина. Она рассказала, что на содержание муниципального жилищного фонда доведено свыше 6,5 миллиона рублей.

«В рамках доведенных лимитов заключены контракты по ремонту 10 жилых помещений. В настоящее время отремонтировано два жилых помещения, пять жилых помещений у нас по торгам окончание работ 1 декабря, но мы надеемся, что все будет завершено раньше. Эти квартиры будут предоставлены по решениям судов», – отмечала Анжела Дробина в ноябре.

В пресс-службе городского парламента в свою очередь сообщили, что в оперативном управлении МКУ «Жилищное управление города Орла» находятся 67 муниципальных жилых помещений, свободных от проживания. Большинство из них расположено в многоквартирных жилых домах 1960-х – 1980-х годов постройки, в том числе: 19 комнат в коммунальных квартирах, 48 квартир (28 – 1-комнатных квартир, 15 – 2-х комнатных квартир, 5 – 3-х комнатных квартир). Из них 3 однокомнатных квартиры расположены в домах, призванных аварийными и подлежащими сносу.

ИА “Орелград”