Для орловских памятников предусмотрели льготную аренду

Арендная плата будет рассчитываться по методике губернатора.

Губернатор Андрей Клычков утвердил порядок установления льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия, находящихся в собственности Орловской области. Речь идет о памятниках, которыми на правах аренды владеют физические и юридические лица, вложившие свои средства в работы по сохранению данных объектов. Как следует из документа, основанием для установления льготной арендной платы является именно вложение арендатором своих средств в работы по сохранению объекта культурного наследия.

Льготная плата устанавливается дополнительным соглашением к договору аренды памятника на основании заключения, выданного управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Это ведомство решает, возможно ли предоставление льготы или нет, но окончательное решение остается за региональным департаментом государственного имущества и земельных отношений. Напомним, что в Орловской области, как и во многих других регионах, местная нормативная база разрешает сдавать в аренду дома-памятники, находящиеся в собственности региона.

Нередко такие памятники пребывают в плачевном техническом состоянии, а бюджетных средств на их ремонт или реконструкцию не хватает. Выход власти и нашли в аренде – механизм заключается в том, что арендатор за свой счет приводит памятное здание в порядок. Получает возможность работать в нем, а собственник в лице Орловской области вычитает стоимость проведенного ремонта из арендной платы.

Новым порядком предусмотрена новая мера поддержки в виде льготной платы. Согласно документу, арендатор не получит права на льготу в случае, если у него накопилась задолженность по уплате аренды, предусмотренной договором. Льгота также не предоставляется в случае нарушения арендаторов в ходе ремонта требований охранного обязательства, выданного на дом-памятник. Если окажется, что арендатор тратил не свои, а бюджетные средства на ремонт, льготу ему также не дадут.

Не положена она и в том случае, если договором аренды определен порядок предоставления и размер компенсации, уменьшающей арендную плату на сумму произведенных затрат. О льготной плате арендатор сам должен просить арендодателя. Для этого потребуется написать заявление, составленное в произвольной форме. В нем надо указать виды проведенных работ по сохранению объекта культурного наследия и размер затрат на них. Размер льготной платы в каждом конкретном случае будет определяться в индивидуальном порядке.

ИА “Орелград”