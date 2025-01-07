Увеличено число орловцев, которые должны заниматься спортом

Губернатор внес изменения в программу развития физкультуры и спорта.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства региона от 31 октября 2016 года об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Действие программы продлено до 2029 года включительно, по сути, она получила второй этап реализации, который изначально не планировался. Соответственно общий объем затрат на реализацию программы увеличен с 5,272 миллиарда рублей до 5,385 миллиарда рублей.

Изменил губернатор и некоторые целевые индикаторы. Например, увеличено такой показатель, как «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом». Согласно внесенным изменениям, к концу реализации программы как минимум 54,8 процента населения Орловской области должны систематически заниматься физкультурой и спортом. Раньше показатель составлял 52,9 процента. Текущий показатель, если верить данным программы, составляет 51,8 процента.

Для облегчения поставленной задачи областные власти обещают модернизировать имеющиеся спортивные объекты и строить новые. В частности, программой предусмотрена закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок. «Будут созданы плоскостные спортивные площадки для занятия различными видами спорта (в том числе футбол, баскетбол, волейбол, воркаут, занятия на силовых тренажерах)», – говорится в паспорте программы. Кстати, распоряжением губернатора в новой редакции изложено само это понятие.

Звучит оно так: «Под «умными» спортивными площадками понимаются плоскостные спортивные сооружения, в том числе в виде универсальной спортивной площадки, и модульные спортивные сооружения комплектной поставки, в том числе направленные на поддержку движения по развитию инновационных видов спорта, сочетающих цифровые технологии и физическую активность, не являющиеся объектами капитального строительства, на которых реализовано методическое сопровождение проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам».

ИА “Орелград”