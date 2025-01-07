Оптимизацией производственных систем займутся в Орловской области

Областные власти расширили программу развития промышленности.

Правительство Орловской области внесло изменения в паспорт государственной программы «Развитие промышленности». Объем финансирования программы сокращен с 392,389 миллиона рублей до 344,131 миллиона рублей. Однако ее функционал при этом был расширен. В частности, действие программы продлено до 2030 года. Второй этап ее реализации стартует в 2025 году. В его рамках запускается новый региональный проект «Производительность труда».

Как следует из обновленного паспорта, задачей данного проекта является обеспечение повышения производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства.

Также на втором этапе планируется реализовать ведомственный проект «Оптимизация производственных систем предприятий на основе внедрения системы наставничества и инструментов бережливого производства». Его задача заключается в оказании поддержки промышленным предприятиям Орловской области «по выстраиванию эффективной производственной системы на основе внедрения инструментов бережливого производства и по внедрению системы производственного обучения (наставничества)».

Сферой реализации государственной программы являются виды экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства». В паспорте отмечено, что промышленность Орловской области является одной из базовых составляющих экономики региона. Ее доля в общем объеме валового регионального продукта на протяжении последних 5 лет составляет в среднем около 18 процентов. Индекс промышленного производства за период с 2018 по 2022 годы вырос более чем на 30 процентов, общий объем отгруженных товаров в промышленности за указанный период составил 868,9 миллиарда рублей.

За последние годы в развитие промышленного производства было вложено 47,7 миллиарда рублей инвестиций. Доля орловских промышленников в общих налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней превышает 35 процентов. В промышленном комплексе Орловской области действует около 1300 так называемых хозяйствующих субъектов. Среднесписочная численность работников промышленного производства составляет около 45,5 тысячи человек, или примерно четверть общей численности занятых в экономике региона.

Основная часть промышленного производства сконцентрирована в трех промышленных центрах – городах Орел, Мценск и Ливны. В структуре промышленности региона наибольшую долю занимают обрабатывающие производства – 90 процентов. Доля других видов экономической деятельности выглядит следующим образом: обеспечение электрической энергией, газом и паром – 7 процентов; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 2,9 процента; добыча полезных ископаемых – 0,1 процента.

ИА “Орелград”