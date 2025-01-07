Орловцы могут обучиться с гарантией трудоустройства

О заключении договоров о целевом обучении по новой модели рассказали областные чиновники.

Соответствующая информация была озвучена на предновогоднем рабочем совещании, которое прошло в декабре на базе Регионального центра оценки качества образования. «Ликбез» провела Наталья Адаева, начальник областного управления профессионального и дополнительного образования. Она рассказала о заключении договоров о целевом обучении по новой модели. Основные нововведения таковы.

Организация и обеспечение заключения договоров о целевом обучении теперь производятся с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Заказчики сами формируют предложения о заключении целевых договоров. В своих предложениях они указывают требования к гражданам, желающим заключить договор о целевом обучении, а граждане подают заявки на заключение договора о целевом обучении в соответствии с предложениями заказчиков.

«Заказчик может установить требования к успеваемости гражданина, – проинформировала Наталья Адаева. – Договор о целевом обучении с гражданином, поступающим на обучение, заключается после зачисления». Договор о целевом обучении по новой модели можно заключать с гражданами, которые обучаются по образовательным программам, и с гражданами, которые поступили на обучение. В роли заказчиков могут выступать федеральные государственные органы, органы государственной власти и органы местного самоуправления Орловской области, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Организация, готовая выступить заказчиком целевого обучения, обязана зарегистрироваться на ЕЦП «Работа в России» и разместить свое предложение на целевое обучение в срок до 10 июня. Стороны договора о целевом обучении самостоятельно определяют перечень мер поддержки с указанием порядка, сроков, а также размеров и других характеристик их предоставления. Важно знать, что по договору обучение осуществляется не за счет заказчика, а за счет средств бюджетной системы РФ. Заказчик лишь обязан предоставить обучающемуся одну или несколько мер социальной поддержки.

Заказчик обязан дать следующие обязательства: предоставление гражданину в период обучения мер поддержки и его трудоустройство в соответствии с полученной квалификацией. Обязательства гражданина заключаются, прежде всего, в освоении образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении. Кроме того, отучившийся гражданин обязан отработать в месте, определенном договором, в течение не менее 3 лет и не более 5 лет в соответствии с полученной квалификацией.

ИА “Орелград”