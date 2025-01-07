Выявлен почти миллион деструктивных аккаунтов

7.1.2025 | 17:11 Новости, Образование

Стали известны предварительные итоги мониторинга Сети.

ОРЦОКО

Результаты мониторинга были озвучены департаментом образования Орловской области на рабочем совещании, которое прошло в декабре на базе Регионального центра оценки качества образования. Причем данные были озвучены по состоянию на 29 августа 2024 года. По итогам всего года они, конечно, будут другими, но и предварительные итоги заставляют задуматься. Из отчета следует, что всего в ходе мониторинга на отчетную дату было выявлено 883 70 аккаунтов  с деструктивным содержанием.

Среди них: пропаганда нацизма – 349 157 аккаунтов, пропаганда наркотических средств – 215 491 аккаунт, ультрадвижение – 157 549 аккаунтов, анархизм – 61 705 аккаунтов, суицидальное поведение – 52 415 аккаунтов, подражание криминальному  поведению –  46 270 аккаунтов, скулшутинг – 783 аккаунта. При этом обучающиеся распределены на группы в зависимости от степени рисков.

Так, для обучающихся с низкой вероятностью проявлений рискового  поведения сформированы механизмы защиты от развития или инициации рисковых форм поведения, вероятность того, что на таких детей и подростков заметно повлияют указанные аккаунты в данном случае оценивается как минимальная. Имеются обучающиеся с  высокой вероятностью проявлений рискового поведения. В данном случае механизмы защиты слабы, давление факторов риска доминирует, эффективная защита отсутствует. Здесь специалисты указывают на слабость волевой регуляции поведения обучающихся, систематические нарушения норм, эпизоды девиантного поведения. Для таких детей и подростков характерна  социальная самоизоляция, замкнутость и отчужденность.

Существует и третья группа – обучающиеся с  высочайшей вероятностью проявлений рискового  поведения. Здесь специалисты отмечают, что факторы риска доминируют над факторами защиты. «Рисковые формы поведения привычны и типичны для данного обучающегося, присутствует асоциальная форма адаптации, возможно  формирование делинквентного поведения, нормативные ценности, правила поведения игнорируются и отрицаются», – говорится в докладе.

ИА “Орелград”


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