Почти 300 объектов оценили на готовность к ЧС

Эксперты департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области провели профилактические визиты.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области оценил ситуацию с региональным государственным надзором в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Его предметом является соблюдение организациями и гражданами обязательных требований Федерального закона № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и принимаемыми в соответствии с ним законами и иными нормативными правовыми актами Орловской области.

Так, в 2024 году департаментом было запланировано и проведено 288 профилактических визитов. Для сравнения, в 2023 году было проведено 204 профилактических визита. К слову, график проведения профилактических визитов на 2025 год уже сверстан. Также в 2024 году в Орловской области было проведено 194 консультирования по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (в 2023 году – 67). Из отчета следует, что в 2021-2024 годах не было зафиксировано фактов гибели людей на территории Орловской области в результате чрезвычайных ситуаций, вследствие допущенных нарушений обязательных требований объектами надзора.

Не было и фактов причинения вреда здоровью людей в результате допущенных нарушений. Всего на территории региона государственному надзору подлежит 946 объектов, в том числе 919 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2024 году контрольно-надзорные мероприятия, то есть плановые и внеплановые проверки, не осуществлялись, в то время как в 2023 году было проведено 67 плановых проверок. Информация о проводимых проверках и их результатах вносится в ФГИС «Единый реестр проверок».

На 2025 год указанный департамент планирует проведение консультаций физических и юридических лиц по вопросам осуществления регионального государственного надзора, направление им предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА “Орелград”