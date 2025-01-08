Имущество ликвидированных МУПов пополнит казну

В Орловском округе уточнили правила отнесения имущества в местную казну.

Депутаты Орловского окружного Совета народных депутатов внесли изменения в положение «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Орловского муниципального округа Орловской области». В документе появилась дополнительная статья. Согласно ей, в состав имущества муниципальной казны могут входить пакеты акций и доли в уставном капитале хозяйствующих субъектов, а также иные ценные бумаги.

В казну будут вносить не закрепленные за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления и администрацией округа нежилые здания, строения, сооружения и помещения, жилые помещения и иное движимое и недвижимое имущество, а также земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.

Источником формирования имущества муниципальной казны является имущество, переданное в муниципальную собственность в связи с разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти региона и органом местного самоуправления. Имущество, вновь созданное или приобретенное непосредственно в муниципальную собственность за счет средств бюджета, также вносится в казну.

Данное правило распространяется и на имущество, переданное безвозмездно в муниципальную собственность юридическими или физическими лицами или изъятое из хозяйственного ведения или оперативного управления муниципальных предприятий и учреждений, а также на имущество, оставшееся после ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, на имущество, поступившее в муниципальную собственность по другим, не противоречащим законодательству Российской Федерации основаниям.

Все это добро впоследствии может быть приватизировано, передано в хозяйственное ведение или оперативное управление, отчуждено в федеральную собственность, собственность Орловской области или собственность другого муниципального образования. Его можно сдавать в аренду и передавать в безвозмездное пользование, закладывать или обменивать на другое имущество, передавать в доверительное управление и концессию. Для управления имуществом, входящим в состав муниципальной казны, могут создаваться специальные муниципальные учреждения. Средства на содержание имущества казны предусматриваются в бюджете Орловского муниципального округа.

ИА “Орелград”