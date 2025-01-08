Количество безнадзорных детей снизят под Орлом

Достигать поставленные цели власти Мценского района будут программным методом.

Администрация Мценского района в новой редакции утвердила муниципальную подпрограмму «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних». Ее действие рассчитано по 2026 год включительно, на ее реализацию в 2025 и 2026 годах планируется выделить по 4,942 миллиона рублей. Основная цель подпрограммы – уменьшение доли безнадзорных детей. Также поставлены задачи снижения уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних во Мценском районе, обеспечение защиты прав несовершеннолетних, повышение работы с дезадаптированными детьми и подростками, в том числе совершившими противоправные действия.

В этой работе особая роль и значение отводится межведомственной координации и взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, созданию комплексной системы профилактики и правосудия системы в отношении несовершеннолетних, отработке ювенальных технологий. Из паспорта подпрограммы следует, что на момент ее разработки на территории Мценского района проживало 3549 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. На профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующей при администрации Мценского района, несовершеннолетние, совершившие преступления, не состоят.

Власти объясняют это тем, что в период 2020-2024 годов в районе наблюдалось снижение преступности среди несовершеннолетних – практически на 100 процентов. По мнению авторов документа, это указывает на эффективность реализации предыдущей подобной программы, а также на эффективность работы органов учреждений системы профилактики, направленную на недопущение противоправного поведения и несовершеннолетних, а также в отношении них.

«Факторами недостаточного усвоения детьми общественных норм и отклоняющегося поведения являются низкий общеобразовательный и культурный уровень родителей или просто неумение правильно и своевременно воздействовать на своих детей, – считают в местной администрации. – Все отклонения в поведении несовершеннолетних – безнадзорность, правонарушения, употребление психоактивных веществ – имеют в своей основе один источник – социальную дезадаптацию, неблагополучие в семьях».

К слову, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоит 17 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 42 несовершеннолетних ребенка. Они относятся к группе семей «социального риска», то есть к семьям, где родители не обеспечивают необходимые условия для жизнедеятельности и полноценного развития своих детей.