В Орловской области появится стандарт музейного обслуживания

Каждый музей будет сам определять свою ценовую политику.

Департамент культуры Орловской области разработал стандарты качества оказания услуг государственными учреждениями, работающими в сфере музейной деятельности. Причем на частные музеи данные стандарты не распространяются. Всего утверждено шесть стандартов: по публичному показу музейных предметов и коллекций в стационарных условиях и удаленно, через сеть «Интернет»; обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов; созданию экспозиций и организации выездных выставок и др.

Под новые стандарты подпадают всего три учреждения: Орловский краеведческий музей, Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева» и Орловский музей изобразительных искусств. Функции и полномочия учредителя в отношении указанных учреждений осуществляет департамент культуры, который финансирует предоставление государственных услуг музеями в соответствии с утвержденными государственными заданиями в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Из стандарта следует, что государственная услуга на территории Орловской области музеями может быть предоставлена физическим лицам – всем гражданам вне зависимости от пола, национальности, места жительства и места регистрации, религиозных убеждений и иных обстоятельств. Платные, частично оплачиваемые и бесплатные услуги населению предоставляются на основании приобретенного ими билета, абонемента или аккредитаций, дающих право на вход.

Музей самостоятельно определяет порядок предоставления платной государственной услуги населению. Стоимость услуги и условия ее предоставления устанавливаются, исходя из ее востребованности платежеспособности населения в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным руководителем музея при согласовании с департаментом культуры. Для льготников, как и прежде, предусмотрено бесплатное посещение.

ИА “Орелград”