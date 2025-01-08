В Орловской области появится стандарт музейного обслуживания

8.1.2025 | 11:59 Культура, Новости

Каждый музей будет сам определять свою ценовую политику.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Департамент культуры Орловской области разработал стандарты качества оказания  услуг государственными учреждениями, работающими  в сфере музейной деятельности. Причем на частные музеи данные стандарты не распространяются. Всего утверждено шесть стандартов: по публичному показу музейных предметов и коллекций в стационарных условиях и  удаленно, через сеть «Интернет»; обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов; созданию экспозиций и организации выездных выставок и др.

Под новые стандарты подпадают всего три учреждения: Орловский краеведческий музей, Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева» и  Орловский музей изобразительных искусств. Функции и полномочия учредителя в отношении указанных учреждений осуществляет департамент культуры, который финансирует  предоставление государственных услуг музеями в соответствии с утвержденными государственными заданиями в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Из стандарта следует, что государственная услуга на территории Орловской области музеями может быть предоставлена физическим лицам – всем гражданам вне зависимости от пола, национальности, места жительства и места регистрации, религиозных убеждений и иных обстоятельств.  Платные, частично оплачиваемые и бесплатные услуги населению предоставляются на основании приобретенного ими билета, абонемента или  аккредитаций, дающих право на вход.

Музей самостоятельно определяет порядок предоставления платной государственной услуги населению. Стоимость услуги и условия ее предоставления устанавливаются, исходя из ее востребованности платежеспособности населения в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным руководителем музея при согласовании с департаментом культуры. Для льготников, как и прежде, предусмотрено бесплатное посещение.

ИА “Орелград”


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