В Орловской области сократился объем грузоперевозок

По сравнению с 2023 годом показатели уменьшились примерно на 10 процентов.

В Орловской области в октябре 2024 года автомобильным транспортом было перевезено 728,9 тысячи тонн различных грузов. Из них 353,1 тысячи тонн грузов было перевезено на коммерческой основе, а 246,6 тысячи тонн – специализированными организациями. По отношению к октябрю 2023 года объем грузоперевозок сократился на 9,7 процента, по отношению к сентябрю 2024 года – стал меньше на 7,5 процента. Такие данные приводит Орелстат.

Аналитики также подсчитали, что за январь-октябрь 2024 года в Орловской области транспортом было перевезено 6,189 миллиона тонн различных грузов, что на 10,8 процента меньше показателя января-октября 2023 года. Кстати, год назад статистика также зафиксировала снижение грузоперевозок. За 10 месяцев 2023 года было перевезено грузов на 9,2 процента меньше, чем за аналогичный период 2022 года. То есть можно говорить о тенденции снижения указанных показателей.

За январь-октябрь 2024 года грузооборот транспорта в Орловской области в целом составил 540,8 миллиона тонно-километров, что на 23,8 процента меньше показателя 2023 года. Из них грузооборот на коммерческой основе составил 296,3 миллиона тонно-километров, или 83 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, грузооборот специализированных организаций – 268,1 миллиона тонно-километров, или 114,4 процента по отношению к уровню предыдущего года.

Для Орловской области транспорт является одной из системообразующих отраслей. Структура транспортного комплекса в регионе представлена предприятиями железнодорожного, автомобильного и городского электрического транспорта. По данным правительства региона, среднесписочная численность его работников составляет 8,6 тысячи человек, или 4,4 процента от общей численности работающих в экономике области. Совокупный вклад вида деятельности «Транспортировка и хранение, информация и связь» в валовом региональном продукте по итогам 2023 года составил 7,7 процента.

ИА “Орелград”