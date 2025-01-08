В капремонт орловских домов вложат более 2 миллиардов рублей

Изменения в программу капремонта внес губернатор Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков уже не в первый раз в 2024 году внес изменения в постановление правительства Орловской области от 17 августа 2023 года № 588 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в 2024-2026 годах». Впрочем, программа регулярно актуализируется в связи с уточнением параметров финансирования и перечня включенных в нее домов.

Согласно обновленной редакции программы, в 2024 году предусмотрено проведение капитального ремонта 124 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора; в 2025 году предусмотрено проведение капремонта 203 многоквартирных домов за счет средств, накопленных регоператором. А на 2026 год запланировано проведение капремонта не только 47 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капремонта на счете регионального оператора, но и 103 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на своем специальном счете.

Всего в период реализации вновь утвержденного краткосрочного плана планируется проведение капитального ремонта 477 многоквартирных домов, в том числе 374 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, и 103 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете. Напомним, что старт данная программа взяла еще в 2013 году. С учетом всех лет, прошедших с того времени, в Орловской области предусмотрено проведение капитального ремонта 4365 многоквартирных домов общей площадью 15 500 170,08 квадратных метров.

«Источниками финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана, являются взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, средства муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренной в местных бюджетах, а также иные не запрещенные законом источники финансирования», – отмечено в паспорте программы.

Объем финансирования мероприятий, запланированных в рамках текущего краткосрочного плана, составляет 3,226 миллиарда рублей, в том числе: в 2024 году – 768,949 миллиона рублей, в 2025 году – 2,207 миллиарда рублей, в 2026 году – 249,833 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»