Под Орлом суд подтвердил право граждан на приватизацию жилья

8.1.2025 | 18:03 Закон и порядок, Новости

Местным жителям пришлось два года доказывать, что такое право им дает закон.

Фото: ИА “Орелград”

Удивительная ситуация сложилась в поселке городского типа Кромы, расположенном под Орлом. Местные жители еще в 2022 году решили приватизировать квартиру, в которой проживали с 1995 года. Все это время она находилась в их владении. Граждане считали, что жилье является муниципальным. Поэтому они и решились на приватизацию. Однако местная администрация им в этом отказала на основании того, что  квартира в реестре  имущества Кромского района не значилась.

В результате граждане фактически были лишены возможности во внесудебном порядке реализовать свое право на приватизацию спорной квартиры. Но был иной путь. И суд их исковые требования удовлетворил. Как пояснили в пресс-службе Кромского районного суда, в соответствии со статьей 8 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» в случае нарушения прав гражданина при решении вопросов приватизации жилых помещений он вправе обратиться в суд.

«Согласно статье 11 вышеуказанного  Закона каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования один раз, – следует из судебной информации. –  Суд установил, что истцы по делу не использовали свое право на приватизацию жилых помещений, своего места жительства с 1995 года не меняли и постоянно зарегистрированы в спорной квартире. С учетом признания иска администрацией района, суд удовлетворил исковые требования истцов».

ИА “Орелград”


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