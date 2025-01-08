Программу профилактики рисков причинения вреда утвердили в Мценске

В орловском райцентре приграничье кладбищ отнесли к категории среднего риска.

Программа профилактики рисков причинения вреда и ущерба охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля утверждена администрацией Мценска. Ее действие рассчитано на 2025 год. Она устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий. Муниципальный контроль распространяется на земли в границах города, контролируемыми лицами являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и простые граждане.

Общая площадь объектов контроля оценивается местными властями в 2081 га. Земли разделены по степеням риска, от которых зависит регулярность контрольных мероприятия: чем выше риск, тем чаще контролируется земельный участок. В частности, к категории среднего риска власти Мценска отнесли территории, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ. Общая площадь такой земли составляет 3,37, или 0,16 процента всей городской земли.

К этой же категории отнесены участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования – их совокупная площадь составляет 93,77 га, или 4,51 процента вех земель. К категории умеренного риска во Мценске отнесли 14,48 га (0,7 процента), граничащих с землями сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, а также землями особо охраняемых территорий и объектов. Сюда же включено 10,8 га (0,52 процента) участков из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космической деятельности, обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Вся остальная земля в райцентре отнесена к категории низкого риска. Как следует из программы, главной задачей администрации города Мценска при осуществлении муниципального земельного контроля является переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля. Приоритет отдан проведению профилактики. Анализ проверок 2024 года показал, что основным нарушением стало использование земельных участков лицами, не имеющими на них прав. Вторым по распространенности нарушением стало использование земельных участков не по целевому назначению.

Для устранения вышеуказанных рисков деятельность администрации города Мценска в 2025 году будет сосредоточена на «соблюдении подконтрольными субъектами обязательных требований земельного законодательства». Власти планируют побуждать владельцев и пользователей земли к добросовестности и повышению ответственности, что должно привести к снижению количества выявляемых нарушений.

ИА “Орелград”