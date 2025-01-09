Более 40 миллиардов рублей вложат в орловскую транспортную систему

Действие целевой программы продлено до 2029 года.

Правительство региона в новой редакции утвердило паспорт государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области». Ее куратором является Владимир Ивановский, первый заместитель губернатора, а ответственным исполнителем назначен Алексей Субботин, руководитель регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Первый этап реализации программы стартовал еще в 2019 году. Второй этап продлится по 2029 год включительно.

Объемы финансового обеспечения за весь период реализации программы установлены в сумме 40,258 миллиарда рублей. Основная цель – развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования. Условия финансирования предусматривают оказание поддержки организациям, обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования. К числу таковых, например, можно отнести МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла.

Также программой предусмотрено оказание поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом. А мастерским, которые занимаются переоборудованием транспортных средств на использование метана в качестве моторного топлива, предусмотрены субсидии. Но получат их только те, кто предоставляет своим клиентам скидки.

Предусмотрена новой редакцией программы и ее связь с национальными целями развития Российской Федерации и государственной программой РФ «Комфортная и безопасная среда для жизни». Ключевой целевой индикатор: обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов.

ИА “Орелград”