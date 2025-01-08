Профилактикой терроризма займутся в Болхове

Целевую программу утвердили местные власти.

Администрация города Болхова утвердила муниципальную программу «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму, профилактика миграции и межэтнических конфликтов» на 2025-2027 годы. Соисполнителем станет ОМВД России по Болховскому району. Одной из задач программы станет обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Речь идет об образовательных учреждениях и учреждениях культуры и спорта, объектах жизнеобеспечения.

Документ предусматривает информирование населения города Болхова по вопросам противодействия терроризму, профилактики межэтнических конфликтов. В целом программа нацелена на недопущение на территории города террористических угроз и экстремистских проявлений, на укрепление межнационального согласия, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов.

Из паспорта программы следует, что ее выполнение позволит повысить эффективность муниципальной системы профилактики терроризма и экстремизма, миграции и межэтнических конфликтов, продолжить формирование у населения толерантного поведения и нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений. Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, будет осуществляться за счет средств бюджета города Болхова. Объем средств пока точно не определен, его будут уточнять ежегодно при формировании проекта бюджета города

«Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных городах страны, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы, – говорится в паспорте программы. – На этом фоне приоритетной задачей органов местного самоуправления является защита жизни, здоровья, конституционных прав и свобод человека и гражданина».

По мнению авторов документа, именно местное самоуправление является базовым для страны звеном в реализации комплекса мер по профилактике и пресечению проявлений терроризма и экстремизма. От того, насколько работа в этом направлении эффективна, напрямую зависит стабильность, позитивность и управляемость общественно-политической ситуации на территории муниципального образования. Федеральные законы возлагают на органы местного самоуправления большую работу и серьезную ответственность за невыполнение возложенных задач.

«Приграничное положение Орловской области открывает для организаций террористического и экстремистского толка дополнительные возможности реализации своих целей путем использования следующих через Болховский район транзитных грузоперевозок, железнодорожных перевозок и пассажиропотока, а также потенциала проживающих на территории района иностранных граждан, действующих объединений, сформированных по национальному и религиозному признаку (диаспор, конфессий)», – следует из документа.

В связи с этим наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и спорта в настоящее время характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

ИА “Орелград”