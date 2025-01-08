Прокуратура привлекла к ответственности 20 учреждений образования

Озвучены результаты проверок сферы образования в 2024 году.

По данным департамента образования Орловской области, в 2024 году сотрудники управления контроля и надзора в сфере образования приняли участие в 49 проверках прокуратуры. Они прошли в Орле и Мценске, в Болховском, Верховском, Залегощенском, Мценском и Хотынецком районах, в Орловском муниципальном округе. Часть прокурорских проверок затронула и областные учреждения образования.

По результатам проверок были выявлены нарушения обязательных требований законодательства в сфере образования. В список нарушений включены: отсутствие образовательных программ; несоответствие образовательных программ требованиям, в том числе требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС); отсутствие необходимых педагогических кадров; несоответствие образовательного ценза педагогических работников требованиям Федерального закона об образовании, квалификационного справочника, профессиональным стандартам.

Еще одним распространенным нарушением в 2024 году стало отсутствие у проверенных образовательных учреждений необходимых условий для обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья. По результатам 25 проверок прокуратурой были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 5.57 и 19.20 КоАП РФ. По итогам рассмотрения административных дел 20 образовательных организаций региона были привлечены к различной административной ответственности. Еще по 16 проверкам результаты не были доведены до департамента образования.

По данным правительства региона, в Орловской области эффективно действует многоуровневая система образования, основанная на использовании современных методик и программ. Система дошкольного образования на начало 2024 года была представлена 166 муниципальными дошкольными образовательными организациями. Ее услугами было охвачено 26,8 тысячи детей (в том числе более 4 тысяч детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и 22,7 тысячи детей в возрасте от 3 лет и старше). В сравнении с 2018 годом численность воспитанников снизилась на 20,9 процента.

Система общего образования региона на начало 2024 года была представлена 346 организациями, осуществляющими обучение по программам начального, основного и среднего общего образования. За период с 2018/2019 учебного года по 2023/2024 учебный год численность обучающихся в орловских школах увеличилась с 76,1 до 78,3 тысячи человек, или на 2,9 процента.

ИА “Орелград”