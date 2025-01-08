Состояние воинских захоронений оценили во Мценске

Все находятся в удовлетворительном состоянии, проинформировали управление по госохране объектов культурного наследия Орловской области.

Во Мценске системно ведется работа по благоустройству и восстановлению памятников истории, в том числе захоронений советских воинов. Об этом говорится в отчете отдела культуры и социальной политики администрации города. Все воинские захоронения находятся в удовлетворительном состоянии, заверяет документ. Работы по благоустройству проводятся в рамках молодежной акции «Обелиск» и на условиях софинансирования федеральных и областных программ. За всеми захоронениями закреплено шефство.

«Ежеквартально ведется мониторинг состояния воинских захоронений, мемориалов и памятных знаков. Информация с фотоотчетом направляется в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области», – отмечено в документе. Так, в текущем году в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» была благоустроена Братская могила советских воинов – летчиков, погибших в боях с фашистскими захватчиками.

Проведен демонтаж цветника и металлических конструкций, зачистка и окрашивание металлической части композиции, облицовка постамента природным камнем, гравировка памятной надписи на стеле, монтаж стелы из габбро-диабаза и металлической конструкции, перечисляется в отчете. Дополнительно, в соответствии с условиями федеральной программы, на братской могиле был установлен мемориальный информационный знак. Он содержит краткую историческую справку о событии, в честь которого установлено мемориальное сооружение.

«Паспорт (карточка учета) на воинское захоронение был обновлен и направлен в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области и в военный комиссариат по городу Мценск и Мценскому району, – говорится в документе. – Объем финансирования по указанному мероприятию составил 460,4 тысячи рублей, в том числе 418,6 тысячи рублей – федеральный бюджет, 41,4 тысячи рублей – областной бюджет, 460 рублей – софинансирование из бюджета Мценска».

На 2025 год до администрации города Мценска доведены лимиты в размере 500 тысяч рублей. На эти деньги планируется благоустройство сквера «Вечный огонь», расположенного на пересечении улиц Ленина и Советской. Софинансирование расходных обязательств из бюджета города в данном случае составит 23,1 процента, необходимые денежные средства в бюджете города предусмотрены.

ИА “Орелград”