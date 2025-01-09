Обладминистрация отфутболила жалобу на костер на полигоне ТБО

Орловские чиновники предложили обращаться в Роспотребнадзор.

Внимание к возможной проблеме привлёк Александр Солдатенков — известный орловский экоактивист. Сам он представляется как «общественный инспектор по охране окружающей среды», представитель «Общественного экологического контроля».

Солдатенков утверждает, что отходы, поступающие на старый орловский полигон ТБО (на Итальянской, 33) частично сжигаются, а не обрабатываются. Напомним, речь идёт о предприятии «ЭкоСити», директором которого является Юрий Парахин (тёзка мэра Орла).

В подтвреждение своих слов Солдатенков опубликовал на собственных ресурсах видео, снятое 30 декабря уже минувшего года. Впрочем, из него до конца не понятно, что именно сжигали в этот день на территории полигона. «Эдакий подарок к Новому году… жителям близлежащих населенных пунктов», – констатировал экоактивист.

Один из комментаторов, просмотревших видео, логически предположил, что «ЭкоСити» допускает нарушения. «Получается, предприятие не справляется с заявленными мощностями обработки и утилизации ТБО!» – заявил он.

Интересно, что этому орловцу ответили из обладминистрации — с официального аккаунта Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области. Впрочем, всего лишь адресовав его жалобу в другое ведомство.

«В случае ненадлежащей эксплуатации объекта по обработке и захоронению ТКО на территории АО «ЭкоСити» Вы вправе обратиться в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора (г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 33) и управление Роспотребнадзора по Орловской области (г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 2-А)», – отметили чиновники. Никаких других разъяснений и обещаний не последовало.

ИА «Орелград»