СМИ анонсировали отставку природоохранного прокурора Орловщины

Ожидается, что она произойдёт в феврале.

Такую информацию опубликовал портал «Орёлтаймс».

Сейчас Орловским межрайонным природоохранным прокурором является Ирина Булгакова. Она занимает должность с 2015-го года — два срока подряд. В феврале её полномочия истекают.

СМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что пост займёт другой человек.

В общей сложности Булгакова работает в органах прокуратуры около 30 лет. За это время она не раз удостаивалась различных наград.

Так, женщину отмечали медалями «Ветеран прокуратуры» и «290 лет прокуратуре России», знаком отличия «За верность закону» второй степени, а также почётной грамотой генерального прокурора России.

ИА «Орелград»