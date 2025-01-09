СМИ анонсировали отставку природоохранного прокурора Орловщины

9.1.2025 | 14:27 Закон и порядок, Новости

Ожидается, что она произойдёт в феврале.

Фото: ИА «Орелград»

Такую информацию опубликовал портал «Орёлтаймс».

Сейчас Орловским межрайонным природоохранным прокурором является Ирина Булгакова. Она занимает должность с 2015-го года — два срока подряд. В феврале её полномочия истекают.

СМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что пост займёт другой человек.

В общей сложности Булгакова работает в органах прокуратуры около 30 лет. За это время она не раз удостаивалась различных наград.

Так, женщину отмечали медалями «Ветеран прокуратуры» и «290 лет прокуратуре России», знаком отличия «За верность закону» второй степени, а также почётной грамотой генерального прокурора России.

ИА «Орелград»


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