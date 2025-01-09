В Орле снова выложат эмбриона из лампадок

Орловская митрополия проводит акцию против абортов в Богоявленском соборе города.

Как сообщает информационно-аналитический отдел митрополии, 11 января миссионерский отдел Орловской епархии, Богоявленский собор и АНО «Материнское счастье» проведут акцию «Детский смех». Мероприятие состоится уже не в первый раз, его цель заключается в поддержке многодетных семей. Организаторы тем самым хотят напомнить орловцам «о важности сохранения человеческой жизни с момента зачатия».

«Акция начнется с молебна по 14 000 убиенным младенцам Вифлеемским, после которого участники соберутся у храма для флешмоба, – уточняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. – Символом этого события станет фигура 8-недельного эмбриона, выложенная из зажженных лампадок в знак уважения к человеческой жизни и ее святости. Организаторы акции приглашают всех желающих присоединиться к молитве и напомнить обществу о ценности каждой жизни. Начало мероприятия в 18:30».

Напомним, что правительство Орловской области продлило до 2030 года срок действия региональной программы по повышению рождаемости. В соответствии с обновленными целевыми индикаторами ожидается, что в 2030 году число родившихся детей в Орловской области достигнет уровня 4790 человек. Количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста к 2030 году планируется на уровне 7,5, количество абортов на каждые 100 родов – 12.

Кроме того, доля женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности после доабортного консультирования, должна составить 16,5 процента, средний возраст матери при рождении первенца – 23,5 года. Численность многодетных семей, получивших меры социальной поддержки, планируется довести до 9200 в год, для чего, в том числе, планируется довести до 12-ти количество функционирующих в регионе семейных МФЦ.

ИА “Орелград”