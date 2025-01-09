В облправительстве назвали самые мусорные дни

9.1.2025 | 10:33 ЖКХ, Новости

Ими в Орловской области стали 3, 6 и 7 января.

Сергей Латынин. Фото: Портал Орловской области

Об этом на оперативном совещании регионального правительства рассказал Сергей Латынин, глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения.

Речь идёт о датах новогодних каникул, когда в регионе фиксировались максимальные объёмы вывоза мусора. В целом за каникулы данный показатель значительно вырос.

«Суточный объём ТКО, доставляемых на мусоросортировочные комплексы, варьировался от 470 до 586 тонн в сутки, что значительно превышает стандартные ежедневные образования», – рассказал Латынин.

ИА «Орелград»


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