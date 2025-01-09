Орловский губернатор поручил подготовиться к посленовогодним забавам

Андрей Клычков напомнил, что скоро праздничные ёлки окажутся у мусорных баков.

Вопрос уборки мусора в населённых пунктах обсуждался на сегодняшнем совещании в областном правительстве.

«Ещё один вопрос, который у нас традиционно возникает после Нового года, наверное, 14-го числа — старая русская забава, вынести ёлку. К этому нужно быть готовыми и с точки зрения вывоза, и утилизации», – отметил губернатор.

Губернатор подчеркнул, что не теряет остроты и проблема свободного «подъезда к подъездам» – при сборе мусора с контейнерных площадок у многоквартирных домов. На праздниках такие вопросы приходилось решать с помощью звонков в МВД.

Другим актуальным вопросом Клычков считает несанкционированный выход на тонкий лёд.

«К сожалению, есть у нас рыбаки очень страждущие выйти на лед. Это сегодня, наверное, самую большую опасность [представляет] с точки зрения информационных мероприятий», – заявил он. Губернатор рассказал, что в ближайшие дни погода останется тёплой, затем ожидаются заморозки, но они не станут долговременными.

ИА «Орелград»