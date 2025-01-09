ООО «АПК Юность» неправильно хранило зерно

9.1.2025 | 12:45 Закон и порядок, Новости

Нарушение выявил Россельхознадзор.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Речь идёт о значительных объёмах. Компания не соблюдала условия хранения около 90 тысяч тонн зерна.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления ведомства, всё это вскрылось в ходе плановой проверки. Зерно общим весом 89,6 тысячи тонн предназначалось как для пищевых, так и для кормовых целей.

Сельхозпродукция находилась в складских помещениях, которые не спасали зерно от атмосферных садков, а также животных и птиц. Также рядом с ней находились горюче-смазочные материалы и посторонние предметы. На полах помещений имелись выбоины. Также компания не проводила проверки на влажность и температуру, заражённость вредителями, цвет, наличие посторонних запахов.

Таким образом «Юность» нарушила обязательные требования технического регламента Таможенного союза.

По результатам проверки Россельхознадзор составил протоколы об административных правонарушениях. «Вынесены постановления о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности», – уточнили в ведомстве. Также выданы соответствующие предписания, внесено необходимое представление.

ИА «Орелград»


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