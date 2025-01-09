«Промприбор» передал орловскому сузу револьверный станок

9.1.2025 | 16:17 Новости, Образование

Новое оборудование появилось в Ливенском строительном техникуме.

Фото: vk.com/dep_obr

Токарно-слесарная мастерская суза получила в дар токарно-револьверный станок с числовым программным управлением. Технику подарило АО «Промприбор».

Теперь студенты смогут погрузиться в реальные условия производства с первого курса. После окончания учёбы они получат рабочую специальность высокой квалификации, которая позволит им трудоустроиться на ведущих промышленных предприятиях.

«Тем самым выполняется главная задача профессионального образования – подготовка высококвалифицированных кадров, ориентированных на то, чтобы начать свою карьеру на производстве», – отметили в Департаменте образования Орловской области.

АО «Промприбор» находится в Ливнах (на Индустриальной, 2-П). Основным видом его деятельности является «производство приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний». Предприятие работает уже 30 лет.

ИА «Орелград»


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