У орловских доноров выросла компенсация на питание

Об этом сообщили в Орловской службе крови.

Размер компенсации вырос с 1 января текущего года.

Теперь при исчислении её суммы будет использоваться обновлённый размер регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. С 1 января он вырос до 17 тысяч 976 рублей.

Размер компенсации на питание доноров составит 5% от этой суммы — то есть 898 рубля 80 копеек.

Ранее размер регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения составлял 15 тысяч 664 рубля. Региональные власти утвердили постановление о его повышении ещё в августе, но оно вступило в силу с Нового года.

Размер компенсации изменён в соответствии с приказом Министерства здравоохранения России (от 26.04.2013).

ИА «Орелград»