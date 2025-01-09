В Орле каток на площади Ленина так и не открыли

9.1.2025 | 14:19 Новости, Спорт

Он должен был возобновить работу сегодня.

Фото: t.me/Perviy_Oblastnoi

Накануне мэрия Орла анонсировала, что 9 ноября каток будет снова работать — по обычному расписанию, с 10:00 до 21:30. Сеансы должны были начинаться в 10 часов, 11:30, 13 часов, 14:30, 16 часов, 17:30, 19 часов и 20:30.

Однако, как сообщает «Первый областной», пока объект так и остаётся недоступным для посетителей. Здесь проводятся работы по наращиванию льда.

Сегодня на заседании в областной администрации мэр Орла Юрий Парахин отметил, что каток не работал уже три дня из запланированных дат — в связи с погодными условиями. При этом Парахин указал, что такая ситуация сложилась не только в нашем регионе.

Фото: t.me/Perviy_Oblastnoi

ИА «Орелград»


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