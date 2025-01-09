У орловского образования появился полноценный глава

Профильный департамент области окончательно возглавила Татьяна Патова.

Фактически она руководила Департаментом образования с октября минувшего года, но на правах исполняющей обязанности начальника. Теперь она назначена полноценным главой.

Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в областной администрации объявил губернатор Андрей Клычков. По его словам, назначение связано с тем, что Патова “прошла все проверки”.

Ранее чиновница руководила только управлением региональной образовательной политики, входящим в состав данного департамента, а затем совмещала две этих должности.

Предыдущий начальник Департамента образования Орловской области, Ирина Патронова, стала заместителем губернатора по внутренней политике и его представителем в областном совете.

ИА “Орелград”