У орловского образования появился полноценный глава

9.1.2025 | 10:47 Новости, Образование

Профильный департамент области окончательно возглавила Татьяна Патова.

Фото: vk.com/tsur57

Фактически она руководила Департаментом образования с октября минувшего года, но на правах исполняющей обязанности начальника. Теперь она назначена полноценным главой.

Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в областной администрации объявил губернатор Андрей Клычков. По его словам, назначение связано с тем, что Патова “прошла все проверки”.

Ранее чиновница руководила только управлением региональной образовательной политики, входящим в состав данного департамента, а затем совмещала две этих должности.

Предыдущий начальник Департамента образования Орловской области, Ирина Патронова, стала заместителем губернатора по внутренней политике и его представителем в областном совете.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования