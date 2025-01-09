Дело экс-мэра Болхова передано в суд

Также в преступлении обвиняется его экс-заместитель.

Об этом сообщили в орловском Управлении Следственного комитета России. СКР занимался этим делом.

Напомним, речь идёт о благоустройстве парка «Болховкин луг». Теперь уже бывшему мэру Болхова Виктору Авилову и его бывшему заместителю вменяется статья 286 УК РФ («превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной заинтересованности группой лиц по предварительному сговору»).

Как установило следствие, в декабре 2023-го года Авилов и его заместитель подписали документы о принятии работ. При этом чиновники достоверно знали, что работы проведены некачественно и не полностью, а также с использованием материалов, не соответствующих проекту и смете.

Как отмечает СКР, в результате подрядчик получил из бюджета города около 66 миллионов, при этом примерно 11 миллионов поступили как оплата за некачественную работу. Работы выполняла компания «СБК-ГрупП». В отношении её гендиректора возбуждено отдельное дело (по статье «мошенничество»).

Авилова задержали в июле минувшего года. По иронии судьбы, это произошло как раз рядом с «Болховкиным лугом». Затем мэра отправили под домашний арест. В ноябре Болховский городской Совет народных депутатов досрочно прекратил его полномочия.

Как рассказали в Следственном комитете, сам Авилов не признаёт вину. Однако его бывший заместитель сделала это в полном объёме, а также активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.

ИА «Орелград»