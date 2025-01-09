За новогодние праздники на пожарах погибли трое орловцев

Об этом рассказал глава Управления МЧС по Орловской области.

Александр Новиков доложил обстановку на сегодняшнем заседании областного правительства.

По его словам, за период новогодних каникул в результате возгораний погибли трое человек. Это совпадает с данными за аналогичный период минувшего года.

Известно, что сразу два смертельных пожара произошли 3 января. В Орле на улице Лескова в многоквартирном доме после пожара скончался 37-летний мужчина. По предварительным данным, ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Вечером того же дня загорелся дом в селе Здоровец Ливенского района. На месте нашли тело 89-летнего орловца. Пока что в МЧС считают, что и этот пожар произошёл по той же причине.

Как рассказал Александр Новиков, в праздничные дни МЧС проводило активную профилактическую противопожарную работу. Сотрудники ведомства обошли восемь тысяч квартир и домов, провели 20 сходов граждан, доведя до них необходимую информацию. Было проведено 992 подворных обхода — здесь адресатами выступали граждане, включённые в группу риска.

С теми же целями сотрудники МЧС посетили 63 социально значимых объекта и пообщались примерно с тысячей человек. Также совместно с МВД проведено около 70 рейдов, направленных против происшествий, связанных с пиротехникой. Возможно, поэтому в эти праздники в Орловской области таких ЧП не происходило.

Кроме того, МЧС патрулировало водные объекты. Сотрудники провели 57 бесед с орловскими рыбаками.

ИА «Орелград»