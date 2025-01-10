Единый социальный проездной заметно прибавил в цене

Решение о повышении стоимости льготного проезда приняли областные власти.

Правительство региона в последние дни 2024 года внесло изменения в собственное постановление «О едином социальном проездном билете в Орловской области». В соответствии с внесенными поправками стоимость единого социального проездного билета с 1 января 2025 года увеличена с 650 рублей до 800 рублей в месяц. Годом ранее цена на такой билет по решению областных властей была увеличена с 550 до 650 рублей в месяц. Таким образом, в этом году подорожание оказалось более существенным, чем в прошлом году.

Само постановление о едином проездном действует с 2010 года. Право на него, например, имеют региональные льготники: ветераны труда; граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; реабилитированные лица, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий и являющиеся инвалидами или пенсионерами; многодетные матери и отцы; одинокие матери; лица, получающие пенсии по потере кормильца, и граждане, получающие досрочную пенсию по выслуге лет.

Основанием для приобретения месячного единого социального проездного билета являются документы, подтверждающие отнесение гражданина к одной из льготных категорий, и регистрация гражданина на территории Орловской области. Единые социальные проездные билеты являются именными и не подлежат передаче другому лицу, возврату, обмену или переоформлению на другое лицо. В случае потери единый социальный проездной билет не восстанавливается.

Напомним, что в последние дни 2024 года администрации города Орла в соответствии с решением Орловского горсовета народных депутатов также повысила тарифы на проезд. Так, с 1 января 2025 года увеличен тариф на разовый проезд и провоз багажа в городском авто- и электротранспорте: при наличном способе оплаты – с 28 рублей до 32 рублей, при безналичном способе оплаты – с 25 рублей до 29 рублей. Также была увеличена стоимость месячного проездного билета на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус): для граждан – с 750 до 850 рублей, для организаций – с 1000 до 1140 рублей. На 2 вида транспорта (трамвай и троллейбус): для граждан – с 870 до 990 рублей, для организаций – с 1120 до 1270 рублей.

ИА «Орелград»