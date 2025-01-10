Право на льготные лекарства уточнили на Орловщине

Новая поправка в закон начала действовать в Орловской области.

В Орловской области начала действовать обновленная редакция закона «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области». Поправки в него приняли депутаты Орловского облсовета на заключительной сессии 2024 года. Одновременно они признали утратившим силу закон «О льготном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан в Орловской области». В законе об основах охраны здоровья граждан появилась дополнительная статья, которая, по сути, заменяет собой весь закон о льготных лекарствах.

Звучит она так: «Правом на льготное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам врачей при амбулаторном лечении обладают имеющие место жительства на территории Орловской области граждане, включенные в Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и (или) в Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой, утвержденные Правительством Российской Федерации».

Дополнительная статья, вступившая в силу с 1 января 2025 года, по сути, устанавливает право орловцев на льготное обеспечение лекарствами. О том, что оно достаточно часто нарушается на территории региона, говорят данные судебной практики. В частности, по сообщению пресс-службы Кромского районного суда Орловской области, в конце 2024 года было рассмотрено сразу несколько похожих друг на друга исков прокурора Кромского района. Они были поданы в интересах местных жителей.

В своих исках прокурор просил суд понудить департамент здравоохранения Орловской области к совершению действий по обеспечению лекарственными препаратами. Суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований и обязал департамент своевременно и в полном объеме обеспечивать граждан, нуждающихся в лекарственных препаратах и медицинских изделиях в соответствии с медицинскими показаниями.

«При вынесении решений суд руководствовался Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и постановлением правительства Российской Федерации №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»», – уточнили в пресс-службе Кромского районного суда.

ИА «Орелград»