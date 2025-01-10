Клычков объявил о завершении первого этапа реализации нацпроектов

Тема обсуждалась на заседании с главами муниципальных образований Орловской области.

За последние шесть лет на реализацию первого этапа национальных проектов на Орловщине направили около 40 миллиардов рублей (как федеральных, так и региональных средств). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Так, в минувшем 2024-м году в регионе реализовали 46 региональных проектов, входящих в состав 14 национальных проектов. На это потратили около 5,5 миллиардов рублей, 4,4 из них — федеральные.

Впрочем, к настоящему моменту завершены не все работы, которые стартовали в рамках нацпроектов. Так, в пресс-службе отмечают, что хотя и построена, но пока что не принята дорога по улице Орловских партизан. Не достроена «Мценская верста», хотя это должно было произойти ещё 1 октября минувшего года. Состояние этого объекта ранее критиковал «Общероссийский народный фронт».

Также всё ещё не финишировало строительство Баклановского Дома культуры в Орловском муниципальном округе. В пресс-службе губернатора считают, что «оба объекта имеют высокую степень готовности и планируются к завершению в 2025 году». Однако вряд ли то же самое можно сказать о ремонте поликлиники Мценской ЦРБ, который ведётся по нацпроекту «Здравоохранение».

ИА «Орелград»