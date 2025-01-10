Экс-глава орловской Росгвардии возглавил Управление по ЕАО

Сергей Старосельцев приступит к обязанностям в ближайшее время.

Как сообщает ЕАОMedia, Старосельцев начнёт руководить Управлением Росгвардии по Еврейской Автономной Области с 13 января.

С августа 2022-го по январь 2024-го он возглавлял орловское Управление ведомства. До этого Старосельцев служил в Росгвардии и МВД на своей малой Родине, в Белгородской области.

Сергей Старосельцев является полковником полиции. Известно, что он награждён медалями МВД России «За отличие в службе» различных степеней.

Напомним, в данный момент орловской Росгвардией тоже руководит белгородец (и тоже полковник полиции) – Сергей Ольшанский.

ИА «Орелград»