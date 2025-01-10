Верховный суд рассмотрел орловское дело о 12 ручках

10.1.2025 | 12:13 Закон и порядок, Новости

Адвокат передала их своему подзащитному в СИЗО.

Фото: ИА «Орелград»

Это произошло в комнате для краткосрочных свиданий, сообщает РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации). Адвокат из Орловской области передала шариковые ручки «в порядке, не установленном Уголовно-исполнительным кодексом и Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений».

Это стало основанием для составления протокола об административном правонарушении. Впрочем, дело прекратили «за малозначительностью». Адвокат не была оштрафована.

Однако орловчанку не устроила формулировка. Она обжаловала это решение в Верховном суде, требуя прекратить административное дело, но «в связи с истечением срока давности».

Тем не менее, Верховный суд не нашёл для этого реальных оснований, отказав в удовлетворении данной жалобы и ещё раз утвердив предыдущую причину прекращения дела.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования