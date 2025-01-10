Верховный суд рассмотрел орловское дело о 12 ручках

Адвокат передала их своему подзащитному в СИЗО.

Это произошло в комнате для краткосрочных свиданий, сообщает РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации). Адвокат из Орловской области передала шариковые ручки «в порядке, не установленном Уголовно-исполнительным кодексом и Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений».

Это стало основанием для составления протокола об административном правонарушении. Впрочем, дело прекратили «за малозначительностью». Адвокат не была оштрафована.

Однако орловчанку не устроила формулировка. Она обжаловала это решение в Верховном суде, требуя прекратить административное дело, но «в связи с истечением срока давности».

Тем не менее, Верховный суд не нашёл для этого реальных оснований, отказав в удовлетворении данной жалобы и ещё раз утвердив предыдущую причину прекращения дела.

ИА «Орелград»