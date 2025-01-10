На Орловщине провалились ОРВИ и ковид

10.1.2025 | 11:21 Медицина, Новости

Заболеваемость резко поползла вниз.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За последнюю отчётную неделю (с 30 декабря по 5 января) заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась сразу на 36,7%. COVID-19 выявили у 108 человек — здесь снижение составило 41,3% (в обоих случаях – в сравнении с предшествующей неделей).

При этом в структуре заболевших ОРВИ 54,55% приходится на детей в возрасте до 14 лет.

Также санитарные врачи отмечают, что на протяжении последних двух недель на территории Орловской области циркулируют возбудители коронавируса (SARS-CoV-2), респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы и бокавирусы, аденовирусы, а также вирусы гриппа. При этом число привитых орловцев оценивается в 49,2% от всего населения региона.

ИА «Орелград»


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