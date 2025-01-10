ФК «Орёл» покинул бомбардир Евгений Рагулькин

Это объясняют семейными обстоятельствами.

Информацию опубликовал портал «Орловские новости», ссылаясь на главного тренера футбольной команды Евгения Полякова. «Ушёл по семейным обстоятельствам», – пояснил тренер.

Само СМИ утверждает, что уход футболиста связан с его переездом в другой регион.

Отметим, что в 2023-м году Рагулькина признали лучшим бомбардиром не только «Орла», но и всего Чемпионата Союза Федераций Футбола «Центр». Он отыграл 24 матча и забил 26 мячей.

В 2024-м футболист получил травму и пропустил значительную часть матчей. Однако он успел стать, например, лучшим игроком апреля (третьей группы дивизиона Б второй лиги, где тогда выступала наша команда).

ИА «Орелград»