В орловских автобусах сняли рекламу после двух судов

10.1.2025 | 14:56 Закон и порядок, Новости, Транспорт

Она была размещена на задних стёклах.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФАС по Орловской области.

Нарушение выявила полиция. В Управлении МВД выяснили, что реклама доставки пиццы и суши размещалась на задних стеклах рейсовых автобусов.

В свою очередь, ФАС установила, что такая реклама является ненадлежащей. Главной проблемой являлось то, что плёнка, на которой публиковались объявления, в случае аварии стала бы препятствием для экстренного выхода пассажиров. Она не позволила бы в кратчайшие сроки осколкам стекла осыпаться, а проёму окна — освободиться. Дополнительно установлено, что такая реклама ограничивает обзор участникам дорожного движения.

Однако владелец автобусов не согласился с решением и обжаловал его. Однако суд поддержал ФАС, причём в двух инстанциях. В итоге ответчику всё же пришлось снять объявления.

ИА «Орелград»


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