На Новый год на Орловщине не покусились ни на одну ёлку

Незаконных вырубок хвойных деревьев не зафиксировано.

Об этом сообщили в Управлении лесами Орловской области.

Сотрудники Управления патрулировали хвойные леса в усиленном режиме с 15 по 31 декабря. В этот период они провели целых 287 рейдов.

Также лесники организовали мобильные посты, чтобы зафиксировать случаи транспортировки незаконно вырубленных елей и сосен. Однако ни одного такого нарушения не выявлено.

«Мы приложили максимум усилий для сохранения наших лесов. Усиленные патрули, активная работа с населением дали свои результаты. Это важный шаг в сохранении природного богатства региона для будущих поколений. Безусловно, это результат совместной эффективной работы наших специалистов и правоохранителей и, конечно, повышения уровня сознательности граждан», – отметил начальник орловского Управления лесами Александр Насонов.

ИА «Орелград»