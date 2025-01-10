В Орле рассмотрят дело о незаконной казни автобусов

10.1.2025 | 11:12 Криминал, Новости, Транспорт

Объём причинённого ущерба оценивается в 33,4 миллиона рублей.

Фото: СУ СКР по Орловской области

В преступлении обвиняются экс-гендиректор «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Орла и начальник автобусного парка ТТП. Им вменяется злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями.

В настоящий момент дело уже передано в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Незаконные действия имели место в период с июня по октябрь 2022-го года. Как считает следствие, обвиняемые списали как неисправные 16 «ЛиАЗов», которые находились на балансе предприятия. Однако при этом не проводился комиссионный осмотр транспортных средств, а также не рассматривался вопрос о возможности или целесообразности их дальнейшего использования или восстановления.

В результате автобусы утилизировали по цене лома черного металла. Это нанесло бюджету Орла существенный ущерб в 33,4 миллиона рублей.

Дело рассмотрит Заводской районный суд. Как отметили в орловском Управлении Следственного комитета России, противоправную деятельность выявили и пресекли в результате мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ и УМВД России по нашей области.

ИА «Орелград»


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