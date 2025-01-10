На Орловщине утвердили взносы на капремонт на 20 лет вперед

Тариф за указанное время вырастет в 2 раза.

Как уже рассказывал «Орелград», в последние дни 2024 года губернатор Андрей Клычков установил минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Орловской области на 2025 год. Решение принято в соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации. Новый размер тарифа уже вступил в силу с 1 января 2025 года, он составляет 12,56 рубля за 1 квадратный метр в месяц общей площади помещения в многоквартирном доме.

Одновременно губернатор Андрей Клычков утвердил прогнозный план изменения минимального размера взноса в течение срока реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области. Судя по документу, тарифы утверждены по 2044 год включительно, они будут расти ежегодно и в целом вырастут в 2 раза. Примечательно, что областные власти ввели твердый размер повышения тарифа – на 4 процента в год.

Так, в 2026 году размер минимального взноса на капремонт, предположительно, составит 13,06 рубля, в 2027 году – 13,58 рубля, в 2028 году – 14,12 рубля, в 2029 году – 14,68 рубля, в 2030 году – 15,27 рубля. Он будет увеличиваться в указанной прогрессии до 2044 года, когда составит 26,44 рубля за 1 квадратный метр в месяц общей площади помещения в многоквартирном доме. Для сравнения, в 2024 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт составлял 11,68 рубля.

Также губернатором утвержден примерный перечень необходимых услуг и работ по капитальному ремонту для домов нескольких типов. Например, для типового кирпичного пятиэтажного жилого дома на 80 квартир с подвалом, 1965 года постройки, предусмотрены следующие виды работ: ремонт крыши, фасада, системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, систем теплоснабжения и электроснабжения, фундамента и отмостки, установка коллективных общедомовых приборов учета. Подобные перечни утверждены для двухэтажного бесподвального дома на 12 квартир 1957 года постройки и для подъезда типового девятиэтажного крупнопанельного жилого дома на 36 квартир с техподпольем 1978 года постройки.

ИА «Орелград»