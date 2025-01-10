План транспортного обслуживания населения обойдется в 20 миллионов

Подрядчика нашло казённое учреждение Орловской области «Организатор перевозок».

На открытый конкурс было подано несколько заявок. Самой привлекательной, но не по цене, оказалось предложение ООО «Строй Инвест Проект». В конце декабря с компанией заключен контракт на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка регионального стандарта транспортного обслуживания населения (РСТО) и регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения (РКПТО) Орловской области». Цена – 20 400 000 рублей. Размер аванса – 30%. Источник финансирования – бюджет Орловской области.

Среди целей работ отмечены определение приоритетов, целей и задач транспортного обслуживания населения Орловской области при организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам; установление в региональном стандарте целевых показателей доступности, безопасности и комфортности перевозок на пять лет; создание условий для модернизации основных фондов системы городского электрического транспорта; разработка системы мероприятий для достижения целевых показателей транспортного обслуживания с учетом стратегического и транспортного планирования; разработка перечня мероприятий по развитию регулярных перевозок с указанием сроков реализации.

Также в объекте закупки указано почти 20 задач разработки РКПТО. Среди них формирование единой тарифной политики, создание условий для переориентации с личных автомобилей на транспорт общего пользования, устранение необоснованного дублирования маршрутов, разработка предложений по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в увязке с потребностями модернизации ГНЭТ, разработка мультимодальной транспортной модели с учётом Орловской городской агломерации.

Срок исполнения контракта – 25 декабря 2025 года, указано в ГИС “Закупки”.

По данным kartoteka.ru, ООО «Строй Инвест Проект» зарегистрировано в Москве в 2005 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности компании – деятельность по управлению компьютерным оборудованием. Чистая прибыль в 2023 году – 3 млрд рублей.

ИА “Орелград”