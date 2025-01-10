На подъезде к Орлу модернизируют пункт весового контроля

Работы обойдутся в 55 миллионов рублей.

ФКУ Упрдор «Москва-Харьков» определило подрядчика с помощью открытого конкурса. На отбор была подана лишь одна заявка. Она признана соответствующей требованиям. Контракт заключен с московским ООО “СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ”. Цель работ – замена оборудования и установка недостающих элементов автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-2 «Крым» на 352 километре в Орловской области.

Подрядчик должен установить две опоры, и перенести одну, разместить динамические табло переменной информации, которые обеспечивают визуальное информирование водителей о превышении допустимых весогабаритных параметров транспортных средств. Запланированы замена датчиков и оборудования, модернизация аппаратно-программного комплекса (приведение функциональных параметров и технических характеристик АПВГК в соответствие с требованиями законодательства РФ). Также должны появиться дополнительные комплексы фото-видеофиксации и распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств. В перечень работ включены обустройство необходимыми техническими средствами организации дорожного движения, пуско-наладка оборудования пункта. Дата окончания исполнения контракта – 27 ноября 2025 года, указано в ГИС «Закупки»

ИА “Орелград”