В Орле нашли хранителя для  «плавающего фонтана»

10.1.2025 | 6:07 ЖКХ, Новости

Контракт заключен с предпринимательницей из поселка Соловецкий.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

На запрос котировок администрации Орла откликнулись два участника. Наиболее выгодное предложение сделала Суханова Анна Дмитриевна. За 2 092 500 рублей предприниматель предоставит склад для хранения.  «Плавающий фонтан» будут оберегать пять месяцев. Предприниматель обязана принять все необходимые меры для обеспечения сохранности имущества, исключить возможность доступа к нему третьих лиц. Исполнитель контракта должен возместить стоимость имущества, а также других убытков в случаях, когда в результате повреждения качество изменилось настолько, что оно не может быть использован по первоначальному назначению, указано в документации в ГИС «Закупки».

Напомним, умный светомузыкальный фонтан «Крылья Орла» открыли в апреле 2024 года. Он является одним из самых больших в стране. Высота струи составляет 130 метров, длина фонтана – 80 метров.

По данным kartoteka.ru, Суханова Анна Дмитриевна зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в 2021 году. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

ИА “Орелград”


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