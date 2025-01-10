Новые газовые тарифы вступили в силу

Сразу несколько приказов издал департамент государственного регулирования цен и тарифов.

Обзор ведомственных приказов провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, департамент издал приказ «Об утверждении ООО «Газэнергосервис Орел» розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на территории Орловской области, на 2025 год». Документ был зарегистрирован в главном правовом управлении администрации губернатора и правительства Орловской области в конце декабря.

В соответствии с ним в период с 1 января по 30 июня 2025 года розничная цена составит 36,62 рубля за 1 килограмм сжиженного газа, а в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года – 40,38 рубля за 1 килограмм сжиженного газа с учетом НДС. Речь здесь идет о реализации сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя. Розничные цены на газ, реализуемый населению, утверждены и для компании «Газпром Межрегионгаз Орел».

В данном случае установлены розничные цены на природный газ по следующим направлениям потребления: приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты, нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения: с 1 января по 30 июня 2025 года – 9,12 рубля за кубометр, с 1 июля по 31 декабря 2025 года – 10,02 рубля за кубометр; приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения: первая половина 2025 года – 8,91 рубля за кубометр, вторая половина 2025 года – 9,79 рубля за кубометр.

Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели, отопление или выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов или иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, без дифференциации в зависимости от годового объема потребления газа: первая половина 2025 года – 7469,34 рубля за 1000 кубометров, вторая половина 2025 года – 8222,75 рубля за 1000 кубометров. Еще одним приказом департамента установлены размеры стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Орел».

Размеры стандартизированных тарифных ставок установлены на проектирование сети газопотребителя, строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии, установку пункта редуцирования газа, установку отключающих устройств, устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя, установку прибора учета газа и установку газоиспользующего оборудования. В частности, размер стандартизированной тарифной ставки на проектирование сети газопотребителя составляет 9175,8 руб/шт при максимальном расходе газа не более 42 кубометра/час.

ИА «Орелград»