Победителям лотерей напомнили о необходимости заплатить налоги

Декларационная кампания стартовала в Орловской области.

Управление ФНС России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что в России стартовала декларационная кампания. Она одинаково затрагивает жителей всей страны. В этом году представить декларацию о доходах, полученных в 2024 году, необходимо до 30 апреля. Отчитаться о доходах необходимо в случае, если в 2024 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

«Сдать декларацию по форме 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, – говорят в региональном Управлении ФНС. – Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2025 года.

Оплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2025 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени. В налоговом ведомстве обращают внимание и на еще один важный факт. В 2025 году для декларирования доходов, полученных в 2024 году, введена новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ. А заполнять ее надо с учетом применения налоговой ставки в размере 15 процентов при превышении совокупного дохода в 5 миллионов рублей.

Перечень доходов можно найти в пункте 2.1 статьи 224 Налогового кодекса РФ. Прогрессивная шкала по НДФЛ введена с 1 января 2025 года. Новая система налоговых ставок введена в соответствии с Федеральным законом № 176-ФЗ от 12 июля 2024 года. Так, по доходам физических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации в совокупности налоговых баз применяются следующие ставки: 13 процентов – если сумма налоговых баз за год равна или меньше 2,4 миллиона рублей; 15 процентов – для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей в год; 18 процентов – для доходов от 5 до 20 миллионов рублей в год; 20 процентов – для доходов от 20 до 50 миллионов рублей в год; 22 процента – для доходов более 50 миллионов рублей в год.

ИА «Орелград»